В России с 1 сентября обновят правила платных медуслуг

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные правила оказания платных медицинских услуг. Изменения направлены на более удобное оформление документов и защиту пациентов в спорных ситуациях, пишет Якутия.daily.

Согласно новым правилам, отказ пациента от платной услуги не должен приводить к сокращению объема бесплатной помощи по ОМС. Медицинская организация также не сможет из-за этого искусственно увеличивать срок ожидания помощи, положенной по программе государственных гарантий.

Кроме того, врачи обязаны сообщать пациенту, что нужная ему медицинская помощь входит в программу госгарантий и может быть предоставлена бесплатно.

Еще одно изменение касается дистанционного оформления договора на платные медуслуги. Заключить его можно будет через сайт медицинской организации, ее приложение или с помощью сервиса «Макс». Благодаря этому пациент сможет заранее оформить документы и приступить к получению услуги без лишних формальностей при посещении клиники.

Подтверждение личности будет проходить через ЕСИА. После этого медицинская организация направит пациенту экземпляр договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

При сложном лечении, когда окончательный объем вмешательства зависит от промежуточных результатов, допускается предварительная смета. Если в процессе потребуется добавить новые услуги, пациента должны будут заранее уведомить и получить его письменное согласие.

Также для некоторых видов медицинской помощи больше не потребуется указывать в договоре паспортные данные. Это должно усилить защиту конфиденциальной информации пациента.

Упростится и оформление налогового вычета за оплату медицинских услуг. Для подтверждения расходов медорганизация сможет выдать рецепт с печатью врача и клиники либо выписку из медицинской карты, где указано назначение препарата.

В договоре на платные медицинские услуги также должны будут обязательно прописываться конкретные сроки оказания помощи.