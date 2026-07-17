Экономика

Индекс Мосбиржи рухнул до минимума с октября 2022 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Индекс Мосбиржи упал на 4,24% до 2022,27 пункта...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российский фондовый рынок пережил сильнейшее падение за последние два года. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 16 июля обвалился на 4,24%, до 2022,27 пункта — это минимум с октября 2022 года. Индекс РТС тоже не устоял: минус 4,7%, до 813,43 пункта.

Лидерами падения стали акции «ВК» (-12,7%), «Полюса» (-10,6%) и «Сургутнефтегаза» (-11,1%). Последний упал после отсечки на бирже годовых дивидендов — выплаты составили 0,85 рубля на акцию каждого типа. Бумаги «Совкомфлота» подешевели на 8,3% (до 64,47 рубля, дивиденды — 4,87 рубля на акцию).

Не обошло стороной и других гигантов: «Русал» потерял 10%, «Русагро» — 7,2%, «Татнефть» — 6,4%, ВТБ — 6,2%. Акции ВТБ и вовсе обновили исторический минимум, рухнув до 57,8 рубля. «Газпром» снизился на 5,6%, «ЛУКОЙЛ» — на 4,5%, «Сбербанк» — на 3,1%.

Столь масштабного обвала не было с сентября 2022 года. Инвесторы фиксируют убытки на фоне неопределенности — рынок явно ищет дно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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