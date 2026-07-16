Технологии

«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Сервис «Антиплагиат» обнаружил признаки использ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Сервис «Антиплагиат» обнаружил признаки использования искусственного интеллекта в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года. Всего за этот период было проанализировано более 2,73 млн работ, из которых 983 тыс. содержали признаки генерации ИИ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких работ выросло: во втором квартале 2025 года признаки ИИ нашли в каждой пятой работе (575,9 тыс.). Чаще всего нейросети применяли студенты направлений «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации», «Компьютерные и информационные науки», «Медицинские технологии» и «Политологические науки».

Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков рассказал о разработке новой системы проверки, которая будет выделять и анализировать конкретные фрагменты текста. В компании отметили, что многие студенты используют ИИ для редактирования и дополнения собственных материалов, а не для полного создания текста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

21 час назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

как бороться с клопами в квартире эффективные методы

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Гид по Казани

2 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

монтаж кухонного гарнитура цена в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Новости России

6 часов назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Гороскопы

16 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Технологии

8 часов назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Экономика
28 минут назад

Доходы Татарстана вырастут на 37 млрд

Правительство Татарстана внесло в Госсовет зако...

Не у нас

18 минут назад

В России с 1 сентября обновят правила платных медуслуг

Польза

18 минут назад

Запах из мусорного ведра исчезнет даже в жару: 2 ложки этого средства решают проблему надолго

Не у нас

час назад

Госдума разъяснила правила лечения по ОМС в частных клиниках

Новости России

4 часа назад

Деньги начнут приходить по новым правилам: кого ждёт рост накопительной пенсии с августа
Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч
Новости Татарстана
2 часа назад

Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч

Технологии

4 часа назад

Пользователи GPT-5.6 Sol сообщили о самовольном удалении файлов

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с начала года произошло 1,5 тыс. ДТП

Не у нас

6 часов назад

Врач Мясников посоветовал больше ходить пешком, чтобы продлить жизнь
Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для ...
Наука
3 часа назад

Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для поступления