«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ

Сервис «Антиплагиат» обнаружил признаки использования искусственного интеллекта в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года. Всего за этот период было проанализировано более 2,73 млн работ, из которых 983 тыс. содержали признаки генерации ИИ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких работ выросло: во втором квартале 2025 года признаки ИИ нашли в каждой пятой работе (575,9 тыс.). Чаще всего нейросети применяли студенты направлений «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации», «Компьютерные и информационные науки», «Медицинские технологии» и «Политологические науки».

Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков рассказал о разработке новой системы проверки, которая будет выделять и анализировать конкретные фрагменты текста. В компании отметили, что многие студенты используют ИИ для редактирования и дополнения собственных материалов, а не для полного создания текста.