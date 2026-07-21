Anduril показала беспилотный ударный вертолет Thunder

Американская компания Anduril представила на авиасалоне в Лондоне беспилотный ударный вертолет Thunder. Новинка создана в рамках программы Combat Collaborative Aircraft совместно с Archer Aviation. Дрон относится к тяжелому классу (масса более 600 кг) и оснащен гибридной электрической силовой установкой с поворотными винтами.

Thunder предназначен для работы в паре с пилотируемыми ударными вертолетами. Он может выполнять огневую поддержку, разведку, противолодочные операции, морское патрулирование и поисково-спасательные миссии. В боевом варианте дрон способен нести 10 ракет «воздух-земля», десятки 70-миллиметровых ракет и 12 боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

Первый полет Thunder запланирован на 2027 год. В компании отметили, что ударные вертолеты и их экипажи становятся все более уязвимыми из-за распространения барражирующих боеприпасов и дешевых средств ПВО.