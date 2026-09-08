Новости Казани

Казанский мэр стал первым в медиарейтинге глав столиц ПФО за август

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ильсур Метшин, возглавляющий Казань, стал лидером августовского медиарейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Вторую и третью позиции заняли мэр Самары Иван Носков и глава Ульяновска Александр Болдакин.

Метшину удалось обойти коллег благодаря ряду заметных инфоповодов. В августе он участвовал в пресс-конференции конкурса «Новая волна», где назвал его туристическим магнитом и экономическим проектом, который способствует росту турпотока и доходов казанского бизнеса. Кроме того, в СМИ широко освещалось открытие Центра фигурного катания, которое посетили Метшин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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