Казанский мэр стал первым в медиарейтинге глав столиц ПФО за август

Ильсур Метшин, возглавляющий Казань, стал лидером августовского медиарейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Вторую и третью позиции заняли мэр Самары Иван Носков и глава Ульяновска Александр Болдакин.

Метшину удалось обойти коллег благодаря ряду заметных инфоповодов. В августе он участвовал в пресс-конференции конкурса «Новая волна», где назвал его туристическим магнитом и экономическим проектом, который способствует росту турпотока и доходов казанского бизнеса. Кроме того, в СМИ широко освещалось открытие Центра фигурного катания, которое посетили Метшин и раис Татарстана Рустам Минниханов.