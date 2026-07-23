Технологии

Xiaomi Poco X8 Pro возглавил рейтинг китайских смартфонов у россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Спрос на китайские смартфоны в России вырос на ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Спрос на китайские смартфоны в России продолжает расти. Во втором квартале 2026 года продажи таких устройств в количественном выражении увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в «AliExpress СНГ». Покупатели всё чаще выбирают флагманские модели.

Самым популярным китайским смартфоном у россиян стал Xiaomi Poco X8 Pro. Он оснащён AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, камерой с сенсором 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч. На втором месте — OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном LTPO AMOLED и тройной камерой. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi Note 15 Pro с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7s Gen 3 и камерой 200 Мп.

В десятку также вошли Xiaomi Redmi Note 15, Xiaomi Poco X8 Pro Max, Xiaomi Poco M8, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 14S, Xiaomi Poco F6 и Honor Magic8 Pro. В «AliExpress СНГ» отметили, что рейтинг по-прежнему формируют устройства экосистемы Xiaomi, а покупатели часто обращают внимание на смену поколений, приобретая подешевевшие модели прошлых линеек.

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