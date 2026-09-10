Госуслуги: для маркетплейсов нужен российский браузер или сертификаты Минцифры

Портал «Госуслуги» рекомендует гражданам России использовать отечественный браузер или установить сертификаты Минцифры. По данным портала, это поможет сохранить стабильный доступ к российским веб-ресурсам, включая маркетплейсы и банковские сервисы.

В оповещении поясняется, что иностранные браузеры могут затруднить доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским сервисам из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности. «Чтобы избежать проблем, пользуйтесь российским браузером или установите сертификаты Минцифры», — говорится в сообщении.

На портале утверждают, что процедура безопасна и не нарушает работу устройств. Сертификаты можно установить на компьютер, смартфон или планшет; это позволит сохранить доступ к знакомым интернет-ресурсам и обеспечит защиту данных.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники распространяют в соцсетях рекламу с предложениями выплат после сбоев в работе сотовых операторов, банков и маркетплейсов, пишет «Национальная служба новостей». В условиях развития цифровых сервисов — с 1 сентября 2026 года граждане могут открывать кошельки цифрового рубля через мобильные приложения финансовых организаций — стабильный доступ к банковским сервисам и торговым площадкам становится особенно актуальным.