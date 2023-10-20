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Стало известно, куда пропала звезда «Аншлага» и бывшая Петросяна Елена Степаненко

Стало известно, куда пропала звезда «Аншлага» и бывшая Петросяна Елена Степаненко

Фото: социальные сети

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Народная артистка РСФСР Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном, выбравшим в жены молодую помощницу, пропала из поля зрения поклонников. Но ее разыскали в News.ru.

Развод Елены и Евгения Петросяна случился в 2018 году, потом бывшие скандально делили совместно нажитое имущество: более десятка квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Поделили поровну через суд.

Детей у пары не было. В 90-х Елена была беременна, но, по словам режиссера Анатолия Демидова, Петросян тогда заставил ее делать аборт - пара была на пике карьеры.

После развода Елена похудела на 46 килограммов. Со сцены ушла, так как ее программы были тесно завязаны на участии бывшего мужа, сольные номера не слишком удавались. Выступать с ним на одной сцене она не согласна.

Сейчас Елена занята в нескольких концертных проектах, но они уже не имеют такого шумного успеха, как ранее.

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