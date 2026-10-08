Развитие добровольчества в Татарстане обсудили на межведомственном совете

В Кабинете министров Татарстана 7 октября собрался Межведомственный совет по развитию добровольчества. Провела заседание вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

К обсуждению подключились представители 45 муниципалитетов: заместители руководителей исполкомов районов, начальники отделов по делам молодежи и спорта, а также директора и специалисты молодежных центров, отвечающие за работу с волонтерами. С докладами выступили первый заместитель председателя совета ассоциации «Добро.рф» Кирилл Антонов, замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин и заместитель руководителя исполкома Буинского района по социальным вопросам Лилия Садретдинова.

Главными темами стали выполнение показателей национального проекта «Молодежь и дети», промежуточные итоги года для добровольческого сообщества республики и подготовка мероприятий к 20-летию развития добровольчества в регионе. Само заседание поставило точку в двухдневном семинаре-совещании, который 6 и 7 октября принимал детский лагерь «Добрый» в Высокогорском районе. Специалисты государственных и муниципальных учреждений разбирали, как выстраивать взаимодействие с добровольцами, делились опытом и намечали дальнейшие шаги.

Кирилл Антонов назвал одной из ключевых задач привлечение молодежи и расширение круга людей, готовых участвовать в общественно значимых инициативах. Инструментом для этого, по его словам, становится молодежное инициативное бюджетирование, которое позволяет молодым людям самим определять приоритеты и воплощать проекты для развития своих территорий. Он также поблагодарил Лейлу Фазлееву за поддержку включения федеральной программы «Обучение служением» в средне-специальные и общеобразовательные организации.

Лейла Фазлеева заявила, что в республике создана вся необходимая инфраструктура: работают «Добро.Центры», волонтерские движения и платформа Добро.рф. В Татарстане, напомнила она, действуют почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан» и премия Раиса РТ в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Волонтерская деятельность в республике ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».