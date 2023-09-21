«Все хотят что-то доказать»: Ширяев заявил, что игроки «Рубина» выходят на матч как на войну

Игроки ФК Казани «Рубин» выходят на каждый матч как на войну

Футболист футбольного клуба Казани «Рубин» Максим Ширяев сказал футболистам, что команда на каждый матч выходит «как на войну».

Напомним, что «Рубин» проиграл «Ростову» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу в Казани накануне, 20 сентября. Основное время завершилось со счетом 1:1, все решила серия пенальти, в которая закончился со счетом 4:2.

Ширяев отметил, что матч был важен, чтобы воспрянуть, как и любая другая игра. С его слов, вся команда выходит как на войну: все хотят что-то доказать и показать хороший результат, передает «Матч ТВ»

Футболит заявил, что команда была уверена, что не проиграет в основное время, потому что есть темп, но, к сожалению, отмечает он, довели до пенальти, во время которого, заявляет Ширяев, проиграть еще обиднее. Тренер «Рубина» Рахимов во время пресс-конференции после игры высказался, что пенальти - это лотерея.