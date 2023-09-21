«Пенальти - это лотерея»: главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение «Ростову»

Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Ростова» в Казани

Главный тренер ФК Казани «Рубин» прокомментировал поражение «Ростову» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России. Он заявил, что в первом тайме у команды были позиционные ошибки, но были и хорошие момент, которые необходимо было реализовывать после пропущенного гола.

«Мы опять пропустили очень легко — мне это не понравилось, а дальнейшие действия во втором тайме были неплохими».

Рахимов отметил, что, если в первом тайме при любом ауте защитники отходили сильно назад, то во втором начало атаки поправили: казанцы стали ближе играть к мячу, быстрее подбирали его и неплохо реагировали на моменты, могли выиграть.

В целом же, считает Рахимов, самоотдача и желание были неплохими. Он отметил, что, хоть пенальти и было обидно проиграть, все же пенальти - это лотерея, из-за нет смысла винить вратаря.