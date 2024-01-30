Золотые марки из СССР: эти бумажки могут стоить миллионы — поищите у бабушки

Ни для кого не секрет, что старые советские марки в настоящее время не просто картинки, рассказывающие нам о прошлых временах. Они могут оказаться настоящими артефактами, за которыми охотится огромное количество людей, готовых отдать любые деньги, сообщает sevastopolmedia.

«Народное ополчение» 1941 года и «Токийский блок» 1964 года:

Описание: Две уникальные марки, выделяющиеся своей редкостью. «Народное ополчение» стала ценной из-за пожара, а «Токийский блок» привлекает внимание своим зеленым цветом. Стоимость: «Народное ополчение» - 15 000 рублей, «Токийский блок» - 18 000 рублей.

«Картонка» — билет на филателистическую выставку 1932 года:

Описание: Удивительный билет на выставку для коллекционеров марок 1932 года, изготовленный всего в 500 экземплярах. Особенно ценны билеты с записью «Лучшему ударнику Всероссийского Общества Филателистов». Стоимость: 8 млн рублей.

Марка с портретом летчика Леваневского:

Описание: Марка с портретом летчика Леваневского была выпущена ограниченным тиражом в 11 000 экземпляров. Надпись «Москва — Сан-Франциско через Северный полюс» добавляет ей особую ценность. Стоимость: 60 000 рублей.

Первые марки Советской России 1918 года:

Описание: Марки 1918 года, на которых изображена рука, разрубающая цепи, выпущенные в честь Октябрьской революции. Хотя не являются самыми дорогими, для тех, кто занимается коллекционированием, представляют историческую ценность.

Если вы знаете, что в ваших домах сохранились старые марки, не спешите их выбрасывать, так как они могут стать источником вашего дохода.