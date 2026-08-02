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В Татарстане за сутки произошло пять пожаров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
За сутки в Татарстане произошло пять пожаров, о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За 1 августа в Татарстане произошло пять пожаров. Один из них случился в жилом секторе, другой — из-за горения мусора. Пожарные также семь раз выезжали по ложным вызовам, отвлекаясь от реальной работы.

Кроме того, огнеборцы девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах за сутки обошлось без инцидентов.

Сотрудники МЧС напоминают: с огнём нельзя быть беспечным. Пламя в камине, конфорка плиты или зажжённая свеча — всё это требует внимания. Не оставляйте их без присмотра.

Особое внимание — бытовым приборам. Если у провода повреждена изоляция или виден дефект, таким устройством пользоваться нельзя. Перед включением стоит убедиться, что прибор подходит к вашей электросети, а розетка не оплавлена и не перегрета.

На открытой местности не жгите сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты — это прямой путь к пожару.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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