В Татарстане за сутки произошло пять пожаров

За 1 августа в Татарстане произошло пять пожаров. Один из них случился в жилом секторе, другой — из-за горения мусора. Пожарные также семь раз выезжали по ложным вызовам, отвлекаясь от реальной работы.

Кроме того, огнеборцы девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах за сутки обошлось без инцидентов.

Сотрудники МЧС напоминают: с огнём нельзя быть беспечным. Пламя в камине, конфорка плиты или зажжённая свеча — всё это требует внимания. Не оставляйте их без присмотра.

Особое внимание — бытовым приборам. Если у провода повреждена изоляция или виден дефект, таким устройством пользоваться нельзя. Перед включением стоит убедиться, что прибор подходит к вашей электросети, а розетка не оплавлена и не перегрета.

На открытой местности не жгите сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты — это прямой путь к пожару.