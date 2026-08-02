Минимальный больничный в августе: сколько заплатят за 13 дней болезни

В августе минимальная выплата по больничному за 13 дней составит 11 361,61 рубля. Сумма выросла почти на 2 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за повышения минимального размера оплаты труда.

О новых расчетах рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По данным «Финансы Mail», минимальный дневной размер пособия в августе равен 873,97 рубля.

Почему больничные выплаты выросли в августе

Размер минимального пособия по временной нетрудоспособности зависит от МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 20,7% — с 22 440 до 27 093 рублей.

Именно это повышение повлияло на нижнюю планку больничных. Если расчет по заработку работника оказывается меньше установленного минимума, пособие считают исходя из МРОТ.

«Рост выплат продиктован январским повышением минимального размера оплаты труда на 20,7 процента», — рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин.

В августе и июле по 31 календарному дню, поэтому минимальный дневной размер пособия рассчитывается путем деления МРОТ на 31. Так получается 873,97 рубля в день.

Сколько заплатят за 13 дней больничного

Если человек проболел 13 календарных дней в августе и имеет право на минимальное пособие, расчет будет таким:

873,97 рубля × 13 дней = 11 361,61 рубля.

По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 1 951,3 рубля. Это особенно заметно для работников с небольшим стажем, низкой зарплатой или тех, чей средний заработок при расчете оказался ниже минимального уровня.

При этом в разные месяцы минимальная дневная сумма может немного отличаться. Причина проста: МРОТ делят на количество календарных дней в месяце. В месяце с 30 днями дневное пособие будет выше, чем в месяце с 31 днем.

Кто оплачивает больничный: работодатель или Социальный фонд

Порядок оплаты больничного не изменился. Первые три дня болезни оплачивает работодатель из собственных средств. Начиная с четвертого дня выплату финансирует Социальный фонд России.

«Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные дни — Социальный фонд России», — разъясняют специалисты Социального фонда России.

Для работника это обычно выглядит как одна процедура: электронный больничный оформляется через медицинскую организацию, данные поступают работодателю и в систему фонда, после чего назначается выплата.

Однако деньги могут прийти частями. Работодатель перечисляет свою часть за первые три дня, а Социальный фонд — за оставшийся период нетрудоспособности.

Почему сумма на руки будет меньше начисленной

Важно учитывать, что больничное пособие облагается НДФЛ. Это значит, что начисленная сумма и фактическая выплата на карту будут отличаться.

Если минимальный больничный за 13 дней в августе составляет 11 361,61 рубля до налога, то после удержания НДФЛ человек получит меньше. Точная сумма зависит от налоговой ставки и конкретных обстоятельств работника.

В КонсультантПлюс указывают, что пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ независимо от того, за чей счет оно выплачивается — работодателя или Социального фонда.

Кого касается минимальный размер больничного

Минимальная сумма важна не для всех работников. Если у человека высокая официальная зарплата и достаточный страховой стаж, пособие чаще рассчитывается по среднему заработку за расчетный период.

Но МРОТ становится ориентиром в нескольких случаях: если заработок был низким, если в расчетном периоде не было дохода, если стаж небольшой или если рассчитанная сумма за полный месяц оказалась ниже минимального размера оплаты труда.

Также на итоговую выплату могут влиять районные коэффициенты, страховой стаж и продолжительность болезни. Поэтому у двух работников с одинаковым количеством дней больничного сумма может отличаться.

Что важно знать работникам в августе

Августовский расчет показывает, что повышение МРОТ напрямую отражается на социальных выплатах. Минимальный больничный стал выше, но на руки гражданин получает сумму уже после удержания налога.

Для работников это означает, что при оформлении больничного стоит смотреть не только на количество дней, но и на месяц, в котором пришлась болезнь. Из-за разного числа календарных дней дневной минимум может меняться.

Тема стала заметной именно сейчас, потому что больничные касаются миллионов работающих россиян. Даже небольшое повышение дневной выплаты становится ощутимым, когда болезнь длится не пару дней, а одну-две недели.

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