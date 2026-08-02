Новости Татарстана

В Нижнекамске отметят День ВДВ праздничным митингом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Утром 2 августа в Нижнекамске отпразднуют День ВДВ. В 10:00 у памятника воинам-интернационалистам в городском парке начнется митинг, посвященный Воздушно-десантным войскам. На торжество приглашены ветераны-десантники, чиновники местной мэрии и активисты общественных организаций. В программе — поздравления официальных лиц и возложение цветов к мемориалу. Организаторы подчеркивают: присоединиться может каждый, кто хочет почтить память воинов-интернационалистов и отдать дань уважения десантникам. Для гостей это возможность увидеть ветеранов ВДВ, пообщаться с ними и вместе вспомнить историю войск. Праздничная атмосфера обещает быть теплой: в парке соберутся люди разных поколений. Приходите — начало в 10:00.

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