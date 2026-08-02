Технологии

ФМБА открыло доступ к генетическому атласу сердечно-сосудистых заболеваний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

ФМБА России открыло доступ к национальному генетическому справочнику, который помогает врачам прогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Доступ к сегменту кардиогерминальных вариантов появился 25 июня, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Справочник создан на основе данных 11 тысяч российских пациентов с кардиологическими диагнозами и полногеномного анализа 200 тысяч условно здоровых граждан. Это первый валидированный и обновляемый ресурс такого рода в стране, учитывающий более 150 форм патологий — от гипертонии до врожденных пороков сердца, включая редкие мутации и полигенные взаимодействия.

Раньше специалистам приходилось опираться на зарубежные базы, которые не учитывают генетическое многообразие населения России. Новый ресурс позволяет автоматизированно анализировать "гены интереса" и выбирать предиктивную стратегию лечения.

Как пояснили "Российской газете" в ФМБА, это только первый шаг. Уже ведется работа над аналогичными справочниками по злокачественным новообразованиям, сахарному диабету и аутоиммунным патологиям. В агентстве добавили, что единая национальная экосистема охватит и другие нозологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Новости России

день назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

генератор холодного тумана от клопов купить

Новости Казани

20 часов назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

заказать smm продвижение вконтакте в Москве

Новости Казани

2 часа назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

23 часа назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Наука

17 часов назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Новости России

день назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома
Экономика
36 минут назад

Китай продвинет трансграничные расчеты в юанях

Народный банк Китая намерен расширить использов...

Новости Казани

59 минут назад

Участник ЧМ-2026 станет игроком «Рубина»

Интересное в Казани

3 часа назад

Как находить интересные городские мероприятия

Новости Казани

3 часа назад

В казанском парке Победы прошел митинг в честь Дня ВДВ

Новости Татарстана

4 часа назад

Абдрахманов анонсировал строительство парка "Туганленд" в Татарстане
В Татарстане за состоянием лесов следят с самол...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за состоянием лесов следят с самолёта Cessna

Новости Казани

5 часов назад

Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат с 12 по 29 сентября

Новости Казани

16 часов назад

Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

Архитекторы ищут концепцию для квартала «Полукамушки» в Зеленодольске
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов