ФМБА открыло доступ к генетическому атласу сердечно-сосудистых заболеваний

ФМБА России открыло доступ к национальному генетическому справочнику, который помогает врачам прогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Доступ к сегменту кардиогерминальных вариантов появился 25 июня, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Справочник создан на основе данных 11 тысяч российских пациентов с кардиологическими диагнозами и полногеномного анализа 200 тысяч условно здоровых граждан. Это первый валидированный и обновляемый ресурс такого рода в стране, учитывающий более 150 форм патологий — от гипертонии до врожденных пороков сердца, включая редкие мутации и полигенные взаимодействия.

Раньше специалистам приходилось опираться на зарубежные базы, которые не учитывают генетическое многообразие населения России. Новый ресурс позволяет автоматизированно анализировать "гены интереса" и выбирать предиктивную стратегию лечения.

Как пояснили "Российской газете" в ФМБА, это только первый шаг. Уже ведется работа над аналогичными справочниками по злокачественным новообразованиям, сахарному диабету и аутоиммунным патологиям. В агентстве добавили, что единая национальная экосистема охватит и другие нозологии.