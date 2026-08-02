Moonshot подключилась к кластеру Alibaba на базе 20 тысяч чипов Nvidia

Китайская ИИ-компания Moonshot начала использовать вычислительные ресурсы Alibaba Group, собранные примерно на 20 тысячах чипов Nvidia. По данным Bloomberg, этот кластер обеспечивает значительную часть мощности, необходимой для работы моделей Kimi. Сведения также опубликовало издание Ferra.

Ранее Moonshot представила модель Kimi K3 с 2,8 триллиона параметров и заявила, что это крупнейшая ИИ-модель с открытыми весами. Bloomberg отмечает, что для обучения следующей версии разработчик ищет дополнительные вычисления. Доступ к чипам Nvidia Blackwell компания получает через страны Юго-Восточной Азии, тогда как текущий кластер построен на чипах поколения Hopper.

Alibaba опровергла информацию о поставках чипов H200 компании Moonshot, назвав её необоснованной. На этом фоне американские власти продолжают проявлять интерес к стартапу: в Белом доме ранее упоминали, что при разработке Kimi K3 могли использоваться данные, связанные с моделью Claude Fable 5 от Anthropic.