Новости Казани

Городские часы Казани отстают, стоят и путают прохожих

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Репортаж о том, как городские часы в Казани сби...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанские часы словно сошли с ума: на вокзале они отставали на 16 минут, и пассажиры чуть не пропускали поезда. После шумихи в СМИ стрелки перевели, но остальные циферблаты продолжают врать. На Александровском пассаже старинные часы стоят как вкопанные. Легенда гласит: они останавливались в день свадьбы купца, рождения дочери и его смерти. Правда, секрета нет — просто отключали электричество.

На Московском рынке часы живут своей жизнью: то убегают вперед, то отстают. Сотрудники рынка лишь разводят руками. Часовой мастер Аскар Галеев советует не мучиться и ставить спутниковые часы — они сами настраиваются по сигналу. Такие уже висят на Баумана и работают без сбоев с 2024 года. А если хочется полагаться на проверенное, можно смотреть на Спасскую башню — там электронные часы с компьютерным управлением.

Для романтиков есть солнечные часы у КФУ, но работают они только с марта по сентябрь. Врачи же напоминают: главные часы — внутри нас. Соблюдайте режим, и тогда никакие городские циферблаты не собьют вас с толку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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