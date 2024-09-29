Земля умирает. Немецкие ученые заявляют о неминуемой планетарной катастрофе

Опубликованный Потсдамским институтом исследования климата доклад ставит под сомнение будущее Земли как обитаемой планеты. Согласно исследованию, человечество вот-вот перейдёт критическую границу, за которой условия жизни могут стать катастрофическими.

Изначально в 2009 году определено было девять ключевых процессов, влияющих на планетарное равновесие. Сейчас учёные утверждают, что шесть из них уже превысили безопасные пределы:

Глобальное изменение климата — усиление потепления приводит к экстремальным погодным условиям. Нарушение биогеохимических циклов — изменение циклов азота и фосфора, что сильно вредит окружающей среде. Убыль биологического разнообразия — потеря видов и разрушение экосистем, что влияет на доступность природных ресурсов. Деградация земель — преобразование природных территорий в сельскохозяйственные поля или городские зоны. Уменьшение запасов пресной воды — перерасход и загрязнение водных ресурсов. Перемешивание экосистем — распространение инвазивных видов нарушает экологический баланс.

Особую озабоченность вызывает усиление закисления океанов, результате которого меняется химический состав вод, что ставит под угрозу морские экосистемы, особенно в холодных водах.

Текущая ситуация требует не только национального, но и международного вмешательства для предотвращения катастрофических последствий. Это время для решительных действий во имя сохранения условий, позволяющих человечеству существовать, на которые мы опирались последние 12 тысяч лет. Стоит ли игнорировать эти предупреждения, или же следует объединить усилия для защиты нашей планеты — вопрос, который стоит перед каждым из нас, передает ТГ-канал "Акценты Севера".