Экономика

Долю России в мировой торговле углем планируется увеличить до 24–27%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство РФ сообщило о программе развития ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Предусматривается увеличение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24–27%. Об этом на оперативном совещании заявил вице-премьер Александр Новак.

Обновленная программа развития угольной промышленности России до 2050 года, о которой правительство РФ сообщило в Telegram-канале, среди ключевых задач называет модернизацию технологической базы, освоение перспективных месторождений, внедрение передовых решений и оборудования, а также повышение производительности.

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