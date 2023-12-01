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Закупитесь ими заранее: к Новому году эти продукты подорожают в разы

Закупитесь ими заранее: к Новому году эти продукты подорожают в разы

mydailyspace.dk

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Россиянам сообщили огорчающую новость: в канун новогодних праздников значительно подорожает ряд продуктов, которые граждане покупают для застолья, передал progorod58.

Согласно прогнозу финансовых экспертов, в ближайшее время начнет расти цена на свежие овощи и фрукты, рыбу, доставляемые в россию из-за границы, в связи с тем, что растут и траты на транспортировку. Также ожидается повышение стоимости говядины, икры, хлеба, макарон, риса.

Но Новый год никак не может принести только огорчения: финансисты назвали продукты, на которые цена, наоборот, снизится. К ним эксперты отнесли гречку, баранину, спиртные напитки, чай, мандарины и хурму.

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