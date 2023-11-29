Закупитесь ими сейчас: к Новому году эти продукты подорожают в разы

В преддверии новогодних праздников некоторые популярные для застолий продукты сильно подорожают, поэтому финансовые эксперты советуют закупиться ими как можно скорее, сообщает progorod58.ru.

Согласно прогнозу специалистов, цены на свежие фрукты и овощи, а также рыбу, поставляемые в Россию из зарубежных стран, стремительно поползут вверх уже в ближайшем будущем. Причинами резкого роста стоимости перечисленных продуктов является повышение финансовых издержек на перевозку и доставку товаров, а также увеличение стоимости горючего топлива, в том числе и для рыбных судов.

Однако есть и приятная новость: эксперты рассказали, что некоторые продукты чаще всего покупаемые россиянами для праздничных столов подешевеют. К ним относятся такие фрукты как мандарины и хурма, а также алкогольные напитки.