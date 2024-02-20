Зачислят задним числом: сделано оперативное заявление по новым выплатам для россиян

В Государственной Думе планируют рассмотреть законопроект, направленный на расширение существующих мер социальной поддержки для населения.

В настоящее время многие семьи в России получают государственную помощь в виде единовременного пособия. Однако лишь родители детей до 17 лет имеют право на ежемесячные выплаты.

Согласно предложенному законопроекту депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагается продлить срок получения пособия на детей до достижения ими 18 лет. Поясняется, что в соответствии с Семейным кодексом лицо признается несовершеннолетним до достижения им 18 лет, и, следовательно, поддержку следует распространить именно до этого возраста.

Депутаты отмечают, что дети в возрасте от 17 до 18 лет продолжают обучение в учебных заведениях и еще не имеют постоянной работы. Поэтому они остаются зависимыми от своих родителей, которые несут ответственность за их воспитание и обеспечение.

В случае принятия законопроекта, он начнет действовать с 1 января 2024 года, пишет ИА UssurMedia.