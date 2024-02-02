За отопление и воду платить больше не надо: российских пенсионеров ждет большой сюрприз уже в феврале

Согласно новым правилам, с 1 февраля 2024 года пенсионеры в России получили право не оплачивать коммунальные услуги, но при нескольких условиях, сообщили в pg11.

Так, пожилые россияне имеют право не оплачивать счета за отопление, если температура в их домах длительное время остается ниже установленной нормы. Что касается горячего водоснабжения, то пенсионеры также имеют право не платить, если услуги предоставляются с нарушением санитарных норм. Доказать факт оказания недобросовестных услуг можно с помощью фото- или видеосъемки. Верховный суд также предоставил пенсионерам право на компенсацию в размере половины стоимости услуги, если есть доказательства некачественного обслуживания.

Важно отметить, что эти поправки направлены на обеспечение пенсионеров более качественными государственными услугами и предоставляют им возможность отстаивать свои права в этом отношении.