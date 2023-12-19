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Всем владельцам квартир придется опять раскошелиться: в Госдуме придумали как содрать денег почти с каждого россиянина

Всем владельцам квартир придется опять раскошелиться: в Госдуме придумали как содрать денег почти с каждого россиянина

stroiteh-msk.ru

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Гражданам Российской Федерации рассказали, что в Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект, подразумевающий то, что владельцы газифицированных квартир и домов станут обязаны устанавливать газоанализаторы за свои денежные средства, сообщают «Челнинские известия».

В связи с тем, что в России участились случаи взрывов бытового газа, депутаты Госдумы выразили инициативу, которая заключается в том, что жители домов, где проведены газораспределительные сети, должны будут установить за свой счет газоанализаторы, другими словами, анализаторы для определения качественного или количественного состава смесей газов, для обеспечения безопасности в своих жилых помещениях. Однако отмечается, что деньги, которые граждане потратили на устройство, потом будут возмещены из взносов на капитальный ремонт.

Эксперт Светлана Сазанова объяснила, что оборудование датчиками жилья, вероятнее всего, не получится произвести за короткие сроки. Тем не менее даже если подобное нововведение позволит предотвратить хотя бы один взрыв, то траты россиян будут полностью оправданы, потому что газовое оборудование в нашей стране изношено в большинстве многоквартирных домов.

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