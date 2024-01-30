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Всего одну горсть прямо в лунку и помидоры завалят урожаем: 3 лучшие подкормки

Всего одну горсть прямо в лунку и помидоры завалят урожаем: 3 лучшие подкормки

mwhome.ru

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Для обеспечения обильного урожая помидоров важно обеспечить правильный уход за растением. Ученый-агроном Анастасия Коврижных предлагает несколько советов по уходу за помидорами, начиная с момента посадки:

  1. Банановая кожура: Добавление банановой кожуры в почву может служить отличным удобрением для помидоров. Из кожуры можно изготовить порошок, который следует добавить прямо в яму во время посадки.

  2. Костная мука или рыбья мука: Добавление костной муки или рыбьей муки может активизировать развитие и укрепление помидоров. Три столовые ложки муки добавляются прямо в яму в момент посадки.

  3. Рыбьи отходы: Рыбные отходы могут служить отличным удобрением. Просто поместите остатки в почву и прикройте слоем почвы с перегноем перед посадкой помидоров.

Следуя этим советам, можно обеспечить помидорам необходимые питательные вещества, что в конечном итоге приведет к обильному урожаю сочных помидоро, сообщает ngnovoros.

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