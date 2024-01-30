Всего одну горсть прямо в лунку и помидоры завалят урожаем: 3 лучшие подкормки
mwhome.ru
Для обеспечения обильного урожая помидоров важно обеспечить правильный уход за растением. Ученый-агроном Анастасия Коврижных предлагает несколько советов по уходу за помидорами, начиная с момента посадки:
Банановая кожура: Добавление банановой кожуры в почву может служить отличным удобрением для помидоров. Из кожуры можно изготовить порошок, который следует добавить прямо в яму во время посадки.
Костная мука или рыбья мука: Добавление костной муки или рыбьей муки может активизировать развитие и укрепление помидоров. Три столовые ложки муки добавляются прямо в яму в момент посадки.
Рыбьи отходы: Рыбные отходы могут служить отличным удобрением. Просто поместите остатки в почву и прикройте слоем почвы с перегноем перед посадкой помидоров.
Следуя этим советам, можно обеспечить помидорам необходимые питательные вещества, что в конечном итоге приведет к обильному урожаю сочных помидоро, сообщает ngnovoros.