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Водители в шоке: с 1 сентября в каждой машине должно быть это, либо получаете штраф

В сентябре российских автомобилистов ожидают зн...

drive2.ru

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В сентябре российских автомобилистов ожидают значимые изменения в законодательстве, касающиеся платных дорог, содержания автомобильных аптечек и возможности оспаривания штрафов с дорожных камер.

Нововведения в контроле дорожного движения

Новые строгие правила вступают в силу уже этой осенью. Связаны они с установкой систем фото-, а также видеофиксации, которые необходимы для отслеживания нарушение ПДД. Существенная часть устройств, не соответствующих новым стандартам, будет отключена. Теперь камеры могут располагаться только в определенных, строго регламентированных местах, таких как аварийно-опасные участки, перекрестки и пешеходные переходы. Это снизит количество неправомерно выписываемых штрафов и улучшит ситуацию на дорогах.

Ужесточение наказаний за "зайцев"

Стало известно, что с этой осени штрафы за проезд по Московскому скоростному диаметру, а также по проспекту Багратиона для грузовиков и автобусов, которые его не оплатили, могут достигать 15 тысяч рублей. Для легковых автомобилей штрафы чуть меньше, но тоже значительные.

Изменения в комплектации автомобильной аптечки

С осени требования к автомобильной аптечке станут строже. В список обязательных предметов войдут медицинские маски, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации и другие важные медицинские принадлежности. Это обновление направлено на повышение уровня безопасности и готовности водителей к чрезвычайным ситуациям на дорогах.

Льготный период для оплаты штрафов

В дополнение к ужесточению наказаний, вводится льготный период для оплаты штрафов за проезд по платным дорогам. Водители смогут воспользоваться 50% скидкой, если оплатят штраф в течение первых 20 дней после его получения. Это нововведение призвано стимулировать своевременную оплату штрафов и уменьшить количество долгов по ним.

Эти и другие изменения в законодательстве направлены на повышение безопасности и порядка на дорогах, а также на обеспечение более справедливой системы взимания штрафов. Водители должны быть внимательны и готовы к новым требованиям, чтобы избежать неприятных сюрпризов и дополнительных расходов, пишет gazeta.ru.

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