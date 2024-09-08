Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Водителей старше этого возраста будут лишать водительского удостоверения — кого затронут изменения?

В рамках новых регулятивных мер, направленных н...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В рамках новых регулятивных мер, направленных на улучшение безопасности дорожного движения, было объявлено о введении возрастных ограничений для владения водительскими правами. Согласно последним изменениям, водители старше определенного возраста будут обязаны сдавать водительское удостоверение. Это решение вызвало активное обсуждение среди общественности и экспертов.

Кого коснутся изменения?

По новым правилам, водители, достигшие 75-летнего возраста, должны будут проходить ежегодные медицинские осмотры для подтверждения своей способности управлять транспортным средством. В случае неудовлетворительных результатов осмотра, лицензия будет отозвана. Это мера направлена на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением здоровья и реакции у водителей старшего возраста.

Почему было принято это решение?

Статистика показывает, что с возрастом рефлексы замедляются, а зрение и слух могут ухудшаться, что потенциально увеличивает риск аварий на дорогах. По данным исследований, водители старше 75 лет чаще становятся участниками ДТП, особенно в сложных дорожных условиях.

Как будут проводиться проверки?

Медицинские осмотры будут включать проверку зрения, слуха, реакции и общего физического состояния. Важным аспектом станет оценка когнитивных способностей, поскольку у пожилых людей могут развиваться заболевания, такие как деменция, которые могут влиять на их способность безопасно управлять автомобилем.

Как реагирует общественность?

Введение новых правил вызвало разные реакции. Некоторые старшие водители восприняли это как дискриминацию по возрастному признаку, в то время как другие видят в этом необходимую меру безопасности. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такие меры помогут уменьшить количество дорожных происшествий и повысить общую безопасность на дорогах.

Заключение

Нововведения в правила дорожного движения, касающиеся водителей старше 75 лет, являются частью глобальной стратегии по повышению безопасности на дорогах. Подобные меры уже внедрены в некоторых странах, и их эффективность подтверждена временем и статистикой. Несмотря на разные мнения, цель изменений одна — гарантировать, что каждый участник дорожного движения остается в безопасности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Новости Татарстана

день назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

уничтожение тараканов наро-фоминск

Новости Татарстана

20 часов назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Важное в РТ

2 дня назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

женский интимный пирсинг в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Казани

2 часа назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Казани

день назад

В Кировском районе некоторые дома останутся без воды

Новости Татарстана

день назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане авиабилеты подорожали на 20%

В первой половине года стоимость авиабилетов ув...

Новости Татарстана

10 минут назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Новости Казани

2 часа назад

Рустам Минниханов голосовал на выборах в Госсовет Татарстана

Новости Казани

день назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Новости Казани

2 дня назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
день назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 

Новости Казани

2 дня назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Татарстана

2 дня назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС

Новости Казани

2 дня назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства
Детский омбудсмен Татарстана призвала создать о...
Новости Татарстана
2 дня назад

Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей