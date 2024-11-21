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Вместо «Селёдки под шубой»: на Новый год-2025 приготовьте салат «Король» — станете любимчиком Зеленой Деревянной Змеи

С приближением Нового года 2025, который пройде...

dzen.ru

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С приближением Нового года 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, многие стремятся обновить свой праздничный стол, добавляя в меню новые блюда.

Если вы хотите удивить гостей и стать любимцем Зеленой Змеи, попробуйте приготовить салат «Король» — изысканную и оригинальную альтернативу традиционной «Селедке под шубой».

Почему «Король»?

Салат «Король» — это смесь богатых вкусов и текстур, которая не только радует глаз, но и пробуждает вкусовые рецепторы. Этот салат может стать настоящим украшением праздничного стола благодаря своему яркому и насыщенному вкусу.

Ингредиенты для салата «Король»:

  • Куриное филе — 300 г (отварное и нарезанное кубиками)
  • Шампиньоны — 200 г (нарезанные и обжаренные)
  • Твердый сыр — 100 г (натертый на крупной терке)
  • Яйца — 4 шт. (сваренные вкрутую и нарезанные кубиками)
  • Огурцы маринованные — 3 шт. (нарезанные кубиками)
  • Зеленый горошек — 1 банка
  • Майонез — для заправки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление салата «Король»:

  1. Подготовка ингредиентов: все ингредиенты должны быть подготовлены заранее: курица отварена и нарезана, шампиньоны обжарены, яйца и огурцы нарезаны.
  2. Сборка салата: в глубокой миске смешайте курицу, шампиньоны, огурцы, зеленый горошек и яйца. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Добавление майонеза и сыра: заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте. Посыпьте сверху натертым сыром.
  4. Охлаждение: поставьте салат в холодильник на несколько часов перед подачей, чтобы он хорошо пропитался.

Почему салат «Король» понравится Зеленой Змее?

Зеленая Деревянная Змея ценит изысканность и гармонию во всем. Салат «Король» отличается не только своим вкусом, но и красивой подачей, что делает его идеальным выбором для новогоднего стола 2025 года.

Пробуя новые блюда и обновляя праздничное меню, вы добавляете в атмосферу праздника ощущение новизны и торжества. Салат «Король» несомненно станет одним из фаворитов на вашем новогоднем столе, принося с собой удачу и благополучие от Зеленой Змеи.

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