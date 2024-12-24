Вместо котлет — мясные стожки: на вкус намного круче – близкие будут в восторге
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Если обычные котлеты уже наскучили и хочется попробовать что-то новое, но не слишком сложное, мясные стожки — идеальный выбор. Это сочное, сытное блюдо сочетает в себе мясную основу, пикантную начинку и нежную сырную корочку.
Готовятся стожки просто, а выглядят на тарелке как кулинарный шедевр. Ваши близкие будут в восторге, и никто не останется равнодушным!
Ингредиенты
На 4 порции вам понадобятся:
- Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Майонез или сметана — 3 ст. л.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Панировочные сухари — 2 ст. л. (по желанию)
- Соль, перец, специи — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания формы
Пошаговый рецепт
- Подготовьте фарш
Добавьте в фарш яйцо, мелко нарезанный лук, соль, перец и специи. Если хотите, чтобы основа была более плотной, добавьте панировочные сухари. Всё тщательно перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте мясные заготовки
Скатайте из фарша шарики размером с крупный мандарин и немного приплюсните их, чтобы получились «лепёшки». Выложите заготовки на смазанную маслом форму для запекания или противень.
- Приготовьте овощную начинку
Натрите картофель, морковь и сыр на крупной тёрке. Смешайте морковь и картофель с небольшим количеством майонеза или сметаны, чтобы начинка стала мягкой и сочной.
- Соберите стожки
На каждую мясную лепёшку выложите слой тертого картофеля, затем морковь, а сверху посыпьте тёртым сыром. Лёгкий слой майонеза или сметаны между овощами добавит блюду кремовой текстуры.
- Запекайте
Разогрейте духовку до 180C. Поставьте форму с мясными стожками в духовку и запекайте около 30–35 минут, пока сырная корочка не станет золотистой, а мясо полностью не пропечётся.
- Подайте с любовью
Мясные стожки отлично сочетаются с лёгким овощным салатом, картофельным пюре или рисом. На вид блюдо напоминает кулинарный шедевр, а вкус просто великолепен. Благодаря сочной начинке и нежной сырной корочке стожки мгновенно завоюют сердца ваших близких.
Почему стожки круче котлет?
- Больше вкусов и текстур. Сочетание нежного мяса, овощной начинки и расплавленного сыра делает блюдо насыщенным и интересным.
- Красиво и необычно. Это не просто порция фарша, а блюдо, которое украсит любой стол, будь то семейный ужин или праздничный обед.
- Просто и быстро. Вам потребуется минимум усилий, а результат превзойдёт все ожидания.
Попробуйте приготовить мясные стожки уже сегодня, и ваши близкие обязательно попросят добавки!
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