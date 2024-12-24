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Вместо котлет — мясные стожки: на вкус намного круче – близкие будут в восторге

Если обычные котлеты уже наскучили и хочется по...

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Если обычные котлеты уже наскучили и хочется попробовать что-то новое, но не слишком сложное, мясные стожки — идеальный выбор. Это сочное, сытное блюдо сочетает в себе мясную основу, пикантную начинку и нежную сырную корочку.

Готовятся стожки просто, а выглядят на тарелке как кулинарный шедевр. Ваши близкие будут в восторге, и никто не останется равнодушным!

Ингредиенты

На 4 порции вам понадобятся:

  • Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Майонез или сметана — 3 ст. л.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 2 ст. л. (по желанию)
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания формы

Пошаговый рецепт

  • Подготовьте фарш

Добавьте в фарш яйцо, мелко нарезанный лук, соль, перец и специи. Если хотите, чтобы основа была более плотной, добавьте панировочные сухари. Всё тщательно перемешайте до однородной массы.

  • Сформируйте мясные заготовки

Скатайте из фарша шарики размером с крупный мандарин и немного приплюсните их, чтобы получились «лепёшки». Выложите заготовки на смазанную маслом форму для запекания или противень.

  • Приготовьте овощную начинку

Натрите картофель, морковь и сыр на крупной тёрке. Смешайте морковь и картофель с небольшим количеством майонеза или сметаны, чтобы начинка стала мягкой и сочной.

  • Соберите стожки

На каждую мясную лепёшку выложите слой тертого картофеля, затем морковь, а сверху посыпьте тёртым сыром. Лёгкий слой майонеза или сметаны между овощами добавит блюду кремовой текстуры.

  • Запекайте

Разогрейте духовку до 180C. Поставьте форму с мясными стожками в духовку и запекайте около 30–35 минут, пока сырная корочка не станет золотистой, а мясо полностью не пропечётся.

  • Подайте с любовью

Мясные стожки отлично сочетаются с лёгким овощным салатом, картофельным пюре или рисом. На вид блюдо напоминает кулинарный шедевр, а вкус просто великолепен. Благодаря сочной начинке и нежной сырной корочке стожки мгновенно завоюют сердца ваших близких.

Почему стожки круче котлет?

  • Больше вкусов и текстур. Сочетание нежного мяса, овощной начинки и расплавленного сыра делает блюдо насыщенным и интересным.
  • Красиво и необычно. Это не просто порция фарша, а блюдо, которое украсит любой стол, будь то семейный ужин или праздничный обед.
  • Просто и быстро. Вам потребуется минимум усилий, а результат превзойдёт все ожидания.

Попробуйте приготовить мясные стожки уже сегодня, и ваши близкие обязательно попросят добавки!

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