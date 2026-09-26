Новости Татарстана

Ещё один платный отрезок появится на трассе М12 в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минтранс России сообщил о новом платном участке...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Платной станет ещё одна часть скоростной трассы М12 «Восток», проходящая по территории Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России, сославшись на распоряжение Правительства РФ, которое пока официально не опубликовано.

Протяжённость нового отрезка составит 7,045 километра. Он займёт участок от пересечения М12 «Восток» на обходе Казани до стыка с трассой М7 «Волга». Взимать плату планируют на отрезке Казань — Шали, от Р 239 до пересечения с автодорогой Шали — Бавлы.

В министерстве отметили, что деньги, собранные за проезд, направят на содержание дороги и обеспечение безопасности движения.

После того как новый участок заработает в платном режиме, общая длина таких отрезков на М12 достигнет 1239 километров из 1617. Сколько именно будет стоить проезд по новому отрезку и когда точно его переведут на платную основу, в ведомстве не уточнили.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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