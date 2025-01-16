Весна вступает в права: синоптик Роман Вильфанд объявил даты аномальной оттепели

В середине января 2025 года Москва и её пригороды столкнулись с необычно тёплым периодом, который кардинально изменил привычный зимний пейзаж столицы.

По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, с 15 января регион погрузится в стойкую оттепель, вызывая значительное уменьшение снежного покрова.

Тепловой переворот в зимнем климате

Эксперт объясняет, что начиная с 15 января, ночные температуры поднимутся до -1...-3C, а в Московской области до -6C. Днём столбик термометра будет колебаться от 0 до +2C, что способствует интенсивному таянию снега.

К 16 января ожидается дальнейшее повышение температур до +4C, ускоряющее исчезновение снежного покрова.

К концу недели температуры ночью будут варьироваться от -2 до +3C, а днём достигать 0...+5C, при этом осадки преобразятся в дождь.

Причины теплой зимы

По словам Вильфанда, высокое атмосферное давление играет ключевую роль в текущей оттепели, поддерживая сухую погоду и способствуя необычно тёплым условиям для этого времени года. Такая погода приводит к замене традиционного зимнего снега на дожди и мокрые улицы, создавая новые вызовы для городской инфраструктуры.

Влияние на городскую жизнь и предстоящие мероприятия

Непредвиденная погода оказывает значительное влияние на повседневную жизнь москвичей и требует адаптации городских служб. Изменение климатических условий ведёт к пересмотру планов зимних мероприятий, многие из которых могут быть отменены или перенесены.

Будущие перспективы

Хотя синоптики предсказывают продолжение тёплой погоды до 18 января, они напоминают, что январь всегда полон сюрпризов, и возможно внезапное возвращение холодов. Вильфанд подчёркивает: «Зима в Москве полна неожиданностей, и слишком рано расслабляться».