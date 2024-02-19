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Весь март будет аномальным: синоптики сделали неожиданный прогноз

Весь март будет аномальным: синоптики сделали неожиданный прогноз

gochs24.ru

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По данным синоптиков, встречая весну в марте, мы встретимся с необычно живописной картиной климата. Согласно прогнозам метеорологов, первый месяц весны обещает быть настоящим калейдоскопом погодных явлений.

Экстремальные погодные условия, которые характеризовали последние месяцы, будут продолжаться и в марте. Декабрь и январь ознаменовались периодами аномальных холодов и необычно теплой погодой. Первый месяц весны 2024 года, судя по всему, будет также отличаться от обычного.

Метеорологи заявили, что доминирующее количество субъектов Российской Федерации ожидает холодная и продолжительная весна, скорее напоминающая зиму. В центральной части страны температура опустится до 10 градусов ниже нуля в первой половине марта, а на севере будут зафиксированы морозы до минус 30 градусов.

Тем не менее, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале не стоит ждать сильного похолодания. Однако, в этих регионах следует готовиться к значительным снегопадам. Например, в Приморье, где зима была почти без снега, весна начнется с обильных осадков.

Согласно прогнозу известного синоптика Евгения Тишковца, март этого года, по сути, станет продолжением метеорологической зимы. Ожидается несколько вторжений арктического воздуха, вызвавшие аномальные морозы, и весна придет гораздо позже обычного, сообщили в PRIMPRESS.

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