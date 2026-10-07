В РПЦ рассказали, опасно ли хранить вещи усопшего дома

Священнослужители Русской православной церкви пояснили, что личные вещи умершего человека не следует считать опасными или связывать с мистическими представлениями. Предметы, принадлежавшие покойному, остаются обычными вещами и не могут навредить живым.

После смерти близкого человека родственникам нередко приходится решать, что делать с его одеждой и другими личными предметами. Некоторые люди опасаются оставлять их дома или передавать другим из-за суеверий о так называемой негативной энергетике.

В РПЦ подчеркивают, что такие страхи не связаны с христианским учением. По словам священнослужителей, вещи усопшего не обладают особыми потусторонними свойствами и не способны причинить вред ни живым, ни душе умершего.

Иеромонах Евтихий отметил, что родственники могут распоряжаться имуществом покойного по собственному усмотрению. Если эти вещи им не нужны, подходящим решением может стать пожертвование. Пригодную одежду и другие предметы можно отнести в храм или передать в благотворительные организации, чтобы затем их получили нуждающиеся.

По словам священнослужителя, такой поступок может быть воспринят как милостыня об упокоении души умершего. Особенно уместным доброе дело считается в первые 40 дней после смерти, когда, согласно православному учению, совершается частный суд над душой человека.

В Церкви напоминают, что главным остаются не суеверные опасения, а молитва, милосердие и помощь ближним. Именно такие поступки могут стать доброй памятью об усопшем, сообщает 7info.