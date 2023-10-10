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Ваши деньги не вернутся: банки России будут изымать переводы средств на банковские карты

Ваши деньги не вернутся: банки России будут изымать переводы средств на банковские карты

nypost.com

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Юрист Ирина Сивакова рассказала об опасности возврата долгов на банковские карты: люди, которые дали деньги в долг, могут не получить их обратно.

По словам эксперта, если гражданин РФ планирует одолжить некую сумму своему знакомому, другу или близкому, то необходимо заключать письменное соглашение. В противном случае человек, который переводит вам долг обратно на карту, может обратиться в банк и заявить, что вы «неосновательно обогащаетесь» и вернуть деньги себе. Оспорить такую жалобу почти невозможно, если не имеется доказательств, что гражданин действительно одолжил деньги. Банк имеет полное право взыскать необоснованный перевод на банковскую карту.

Ранее в России произошло подобное разбирательство, где Верховный суд РФ вынес решение в пользу гражданина, которому должны были вернуть денежные средства. Но судебный процесс был непростым и является редким исключением. Сама история началась с заявления гражданки РФ, в котором шла речь о том, что она случайно перевела крупную сумму денег на карту своего знакомого и желает их вернуть. Позже выяснилось, что деньги россиянка взяла в долг и они ей не принадлежат. Тем не менее никаких доказательств заключения долговых обязательств не было, и суд встал на сторону заявившей гражданки. Ответчик не согласился с решением и обратился в Верховный суд. В ходе разбирательств было установлено, что женщина переводила деньги своему знакомому не один раз, что послужило основанием считать, что она все-таки возвращала долг.

Но как было сказано ранее: эта ситуация редкость, ответчику повезло, его спасла непредусмотрительность обманщицы. Поэтому, если нет письменного договора и деньги одалживались наличными средствами, кредитор не сможет защититься от взыскания. Гражданин, который не желает возвращать деньги, с легкостью докажет, что ничего не занимал и ничего не должен. Ирина Сивакова рекомендует быть внимательными, когда даёте взаймы, иначе вам придется приложить огромные усилия, чтобы доказать, что деньги вам перевели не просто так.

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