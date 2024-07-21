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В жару обязательно добавляйте такой раствор в грядки с огурцами: пустоцветов точно не будет

В летнюю пору садоводы сталкиваются с непростой задачей выращивания огурцов, когда жаркие дни могут стать как благом, так и испытанием для урожая

sadovnik-expert.ru

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В летнюю пору садоводы сталкиваются с непростой задачей выращивания огурцов, когда жаркие дни могут стать как благом, так и испытанием для урожая. Неправильный уход за огурцами в это время часто приводит к такому явлению, как пустоцвет, когда растения отцветают, но не приносят плодов.

Однако, благодаря эффективным методам ухода, можно не только сохранить урожай, но и значительно улучшить его качество. Мы предлагаем вам особый рецепт поливочного раствора, который поможет вашим огурцам успешно справиться с летней жарой и обильно плодоносить.

Причины появления пустоцветов

Пустоцвет возникает из-за нескольких факторов: неадекватный полив, недостаточное питание и стресс от высоких температур. Поэтому крайне важно поддерживать оптимальный баланс влаги и питательных веществ в почве.

Рецепт раствора для полива

Для защиты огурцов от пустоцветов и стимуляции здорового плодоношения рекомендуется использовать следующий раствор:

  • Основа раствора: Используйте воду комнатной температуры или слегка теплую, чтобы избежать шока корневой системы.
  • Древесная зола: Добавьте 1 стакан золы на ведро воды (10 литров). Зола обогащает почву калием и фосфором, что способствует улучшению цветения и плодоношения.
  • Борная кислота: 1 чайная ложка на ведро воды поможет улучшить опыление цветов и предотвратить пустоцвет.
  • Йод: 5-10 капель на ведро воды укрепят иммунитет растений и помогут защитить их от болезней.

Как правильно поливать огурцы

  • Частота полива: В жаркие дни поливайте огурцы ежедневно вечером, чтобы минимизировать испарение воды в самые жаркие часы.
  • Метод полива: Используйте капельный полив или поливайте непосредственно под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы предотвратить ожоги и распространение болезней.
  • Контроль влажности почвы: Убедитесь, что почва увлажнена на глубину хотя бы 20 см. Проверить уровень влажности можно с помощью почвенного зонда или просто пальца.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить, что жаркое лето принесет не только тепло, но и обильный урожай здоровых и плодовитых огурцов.

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