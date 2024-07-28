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В России отметили день торговли: история праздника

В этом году, 27 июля, Россия отмечает День рабо...

imsnip.ru

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В этом году, 27 июля, Россия отмечает День работника торговли, праздник, посвященный миллионам людей, занятых в этой сфере. С 2020 года в торговле занято около 10,9 млн человек, что делает ее одной из ключевых отраслей экономики страны.

Изменения в праздновании

День работника торговли в России имеет долгую историю изменений дат и значений. Установлен в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР, праздник изначально отмечался в последнее воскресенье июля. В 1988 году дата была изменена, и праздник объединили с Днем работников ЖКХ и бытового обслуживания, перенеся на третье воскресенье марта. Однако в 2013 году, после очередного указа президента России, День работника торговли снова стал независимым событием и вернулся к отмечанию в четвертую субботу июля.

Традиции и мероприятия

Традиционно в этот день проходят различные мероприятия, призванные отметить вклад работников торговли в экономику страны. В этом году праздник приходится на сегодня, 27 июля. В рамках празднования проходят чествования заслуженных работников отрасли, культурные мероприятия и, в некоторых случаях, специальные предложения для покупателей.

Интересные факты о торговле в России

Торговля на территории современной России имеет глубокие исторические корни. Один из знаменитых торговых маршрутов, "из варяг в греки", служил основной артерией для обмена товаров между Северной Европой и Византией. Красная площадь в Москве, до XVII века известная как Торг, была центром торговли, который позже трансформировался в место для народных гуляний и официальных мероприятий.

Современная торговля в России продолжает развиваться, а московский ГУМ, который был открыт в 1893 году как Верхние торговые ряды, до сих пор является одним из символов торговли в стране.

День работника торговли — это не только возможность отметить важность этой профессии, но и напоминание о том, как торговля влияет на культурное и экономическое развитие страны.

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