«В каком правовом поле мы сегодня живем»: депутат Госсовета РТ раскритиковал Кадырова за награждение сына званием

На недавнем заседании Госсовета Республики Татарстан депутат Азат Хамаев резко высказался о присвоении звания Героя Чечни Адаму Кадырову, после того как он избил Никиту Журавеля, поджегшего Коран.

Парламентарий Азат Хамаев на заседании Государственного совета РТ, в ходе обсуждений нового законопроекта, высказался о ситуации с Адамом Кадыровым. Депутат выразил мнение, что Глава одного из регионов России несправедливо присвоил звание Героя Чеченской Республики своему сыну за “избиение человека” и данный инцидент нарушает государсвтенное правовое поле. При этом Азат Хамаев напрямую не назвал имен Рамзана и Адама Кадыровых.

Позже Раис РТ Рустам Миниханов прокомментировал данную ситуацию, где сказал, что позиция Азата Хамаева принадлежит исключительно ему самому и не имеет отношение к позиции других мусульман.

А после Азат Хамаев и сам извинился за свою эмоциональность и объяснил, что высказанное - это его сугубо личное мнение, которое другие депутаты не поддержали.

Напомним, что в сентябре текущего года Рамзан Кадыров разместил в сети видео, где его сын Адам избивает Никиту Журавеля, который поджег Коран. На данный момент молодей человек обвиняется в оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. 13 октября 2023 года прошло судебное заседание по его делу, где Никита Журавель частично признал свою вину, сообщил информационный портал "Фонтанка.ру".

Ранее на совещании в правительстве Чечни 2 октября Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат на пост заместителя председателя правительства, расказали в "Известиях".