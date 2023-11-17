В декабре придет сразу две пенсии: пенсионеры получат долгожданный сюрприз от государства

Гражданам Российской Федерации, получающих пенсии, сообщили, что в декабре им поступит сразу две выплаты в течение месяца. Более того, одна из сумм будет содержать приятный подарок, пишет progorod59.

Согласно озвученной пенсионным экспертом информации, в декабре текущего года страховые выплаты по возрасту будут начислены с 1 числа, а не с 3 как обычно, потому что 3 декабря выпадает на воскресенье.

Вторая же денежная выплата для всех российских пенсионеров поступит им в конце декабря 2023 года в связи с тем, что в первую неделю января 2024 года все будут отдыхать на новогодних каникулах. Таким образом, январская пенсия будет начислена в конце 2023 года.

Более того, эта пенсия будет содержать в себе приятный сюрприз - прибавку, которая связана с принятым Государственной думой законом о повышении страховых пенсионных выплат с 1 января 2024 года на 7,5%.