Новости России
· Ульяна Сенько

В декабре придет сразу две пенсии: пенсионеры получат долгожданный сюрприз от государства

В декабре придет сразу две пенсии: пенсионеры получат долгожданный сюрприз от государства

smartik.ru

Подписаться в Telegram

Гражданам Российской Федерации, получающих пенсии, сообщили, что в декабре им поступит сразу две выплаты в течение месяца. Более того, одна из сумм будет содержать приятный подарок, пишет progorod59.

Согласно озвученной пенсионным экспертом информации, в декабре текущего года страховые выплаты по возрасту будут начислены с 1 числа, а не с 3 как обычно, потому что 3 декабря выпадает на воскресенье.

Вторая же денежная выплата для всех российских пенсионеров поступит им в конце декабря 2023 года в связи с тем, что в первую неделю января 2024 года все будут отдыхать на новогодних каникулах. Таким образом, январская пенсия будет начислена в конце 2023 года.

Более того, эта пенсия будет содержать в себе приятный сюрприз - прибавку, которая связана с принятым Государственной думой законом о повышении страховых пенсионных выплат с 1 января 2024 года на 7,5%.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

6 тысяч рублей, стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

Интересное в Казани

день назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы

обработка коридора

Лонгриды

день назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

ремонт металлического кессона в Москве

Общество

день назад

Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?

Новости Татарстана

день назад

Дети из Татарстана поехали в лагеря по купленным сертификатам

Новости Татарстана

день назад

Стал известен рейтинг лучших блюд Татарской кухни для туристов

Новости Казани

день назад

Синоптики рассказали, когда в Казань придут холода

Новости Казани

20 часов назад

Подсчитано, сколько будет стоит проезд по М-12 от Москвы до Казани
Лонгриды
6 часов назад

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Новости Татарстана

12 часов назад

4G на трассе М-12 от Москвы до Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане не хватает 1,3 тысячи врачей

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане вырастет взнос за капитальный ремонт

Новости Казани

14 часов назад

Основателя казанских заведений "Море&Море" и "Каспийка" объявили в розыск
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
день назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Казани

15 часов назад

В Казани для строительства второй линии метро власти изымут два земельных участка

Новости Казани

15 часов назад

В поселке Левченко открыли новый комплекс мечети "Сулейман"

Новости Казани

15 часов назад

В Казани в мэрии рассказали о затратах на содержание городских туалетов
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
2 дня назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань