В августе жизнь всех неработающих россиян поменяется раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

Пенсионная система России в 2024 году будет кардинально изменена. Связано это изменение с желанием сделать жизнь граждан пожилого возраста луше. Согласно последним даным, для тех, кто не работает, средняя пенсия вырастет до 18 521 рубля. Причиной тому послужили новые бюджетные инвестиции. Цель такого изменения - повышение благосостояния пенсионеров.



Перемены в пенсионной системе при этом не ограничиваются увеличением выплат. В ближашие несколько лет, до 2027 года, будут приостановлены новые заявления на пенсию по возрасту. Возрастные же пороги для выхода на заслуженные отдых будут расти и с 2028 года составят 60 лет для женщин и 65 для мужчин.



Отмечается, что уже в 2024 году у отдельных категорий граждан появится право на пенсию. К ним относятся инвалиды, родители детей-инвалидов, те, кто живет на Крайнем Севере, а также трудится в условиях повышенной опасности. Для выхода на пенсию минимальный трудовой стаж должен быть не меньше 14 лет на 2024 год. В 2025 его увеличать еще на год - до 15 лет.



Такое изменение в системе пенсионных выплат имеет экономическое значение. Чтобы увеличить пенсии, понадобятся большие бюджетные ассигнования. Это может стать причиной дефицита государственного бюджета, если новых источников дохода найти не удастся. При этом, если вырастут возрастные границы пенсионного возраста, то может вырасти и число работающих пенсионеров. что увеличит предложение рабочей силы и может влиять на уровень зарплат.Рост пенсионных выплат позволить улучшить жизнь пенсионеров, стимулируя спрос от потребителей и поддержание сектора экономики, а также поддерживая конкретных сектор экономики. Важно, чтобы меры, предпринимаемые для изменения пенсионной системы, учитывали как возможные экономические выгоды, так и потенциальные риски, чтобы обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие общества.Переходный период 2024 года является важным этапом в модернизации пенсионной системы России, который начинает новую эру для пенсионеров, предлагая им улучшенные условия и новые возможности для качественной жизни на заслуженном отдыхе.