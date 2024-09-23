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Уже с завтрашнего дня: YouTube рассказал всем россиянам приятные новости

Как сообщили представители видеохостига YouTube...

thinkwithgoogle.com

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Как сообщили представители видеохостига YouTube, в платформу будут внедрять новые функции. Они распространяться и на Россию в ближайшие дни. Эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта на фоне текущих ограничений в скорости загрузки контента на различных устройствах.

Команда YouTube подтвердила, что, несмотря на технические ограничения, сервис продолжит свою деятельность в России и фокусируется на улучшении интерфейса. Среди ключевых нововведений — возможность делиться видеороликами через QR-код. Эта функция позволит пользователям генерировать код непосредственно с страницы просмотра видео, что упрощает процесс передачи ссылок друзьям и знакомым.

Также станет доступна опция блокировки экрана во время просмотра, которая поможет избежать случайного прерывания видео. Дополнительно, YouTube реализует ночной таймер, автоматически останавливающий воспроизведение видео, если пользователь уснет, что делает использование сервиса перед сном более комфортным.

Эти обновления призваны не только повысить комфорт просмотра видео, но и облегчить обмен контентом среди пользователей YouTube в России, укрепляя позиции сервиса на российском рынке.

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