Уже с 1 февраля: Голикова озвучила новый средний размер пенсии в РФ

С 1 февраля текущего года в Российской Федерации произойдет изменение среднего размера страховой пенсии по старости для нетрудоустроенных россиян. Согласно утвержденному проекту бюджета СФР, новая сумма будет равна 18,5 тысячи рублей. Татьяна Голикова подчеркнула, что повышение выплат будет осуществлено в пределах бюджетных параметров.

Гражданам, которые рассчитывают начать получать страховую пенсию по достижению определенного возраста, необходимо соответствовать трем обязательным условиям.

Возраст: женщины смогут выйти на пенсию, достигнув 60 лет, в то время как для мужчин этот возраст будет 65 лет. Стоит отметить, что полное внедрение этого правила запланировано на 2028 год.

Стаж: чтобы начать получать пенсию в 2024 году, нужно иметь трудовой стаж 14 лет и более. В 2025 году этот показатель будет увеличен до 15 лет.

Прочие условия: помимо возраста и стажа, существуют и другие условия, оказывающие влияние на назначение страховой пенсии. Регулирование этих параметров также предусмотрено действующим законодательством.

Эти изменения направлены на коррекцию системы пенсионного обеспечения, а повышение размера страховой пенсии вписывается в стратегию улучшения социального положения пожилых граждан, сообщает ngnovoros.