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Указ подписан. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет очень неожиданный сюрприз с 5 октября

Гражданам объявили о свежем сюрпризе, который з...

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Гражданам объявили о свежем сюрпризе, который затронет всех, имеющих кредиты, в том числе ипотечные. С 5 октября заемщики столкнутся с новым правилом, которое смогут использовать в своих интересах. Это решение было принято высшим судом страны, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов сообщил, что нововведения вскоре коснутся всех кредиторов в нашей стране. Верховный суд вынес судьбоносный вердикт, который позволит должникам обнулять свои задолженности в случае непредвиденных обстоятельств на примере дела одной россиянки.

Женщина накопила значительные долги, сумма которых превысила два миллиона рублей, в результате чего она решила обратиться с просьбой о банкротстве. Однако суд ей отказал.

Тем временем банк, у которого она задолжала, выступил с иском, требуя не признавать ее банкротом, утверждая, что она действовала недобросовестно, зная о своей неспособности выплачивать кредиты.

Первоначально суды встали на сторону банка, однако Верховный суд признал задолженности женщины недействительными, указав на недостаточный анализ ее финансового положения банком. Теперь аналогичное решение может ожидать и других заемщиков в похожих случаях.

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