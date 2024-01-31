Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан: ветераны труда получат эту надбавку

Указ подписан: ветераны труда получат эту надбавку

pinterest.com

Подписаться в Telegram

В ходе прямой линии с президентом, житель Омской области, пенсионер и ветеран труда, высказал свой вопрос о том, почему ему были аннулированы доплаты, ранее предоставлявшиеся в качестве льготы.

Выяснилось, что решение о лишении ветеранов труда доплат было принято властями региона, основываясь на условии, при котором доход пенсионера превышает 175% от установленного прожиточного минимума. Это решение было введено в связи с нехваткой бюджетных средств в регионе и было предложено Минфином РФ. Тем не менее, президент обещал рассмотреть этот вопрос и восстановить предоставление доплат.

Президент выполнил свое обещание, и пенсионеру из Омска, Василькову, восстановили доплату к пенсии в размере 550 рублей, даже несмотря на то, что его доход превышал установленный местными законодателями лимит. Кроме того, такие же восстановления прав будут произведены для еще 98 тысяч жителей области. Аналогичные процессы восстановления прав также происходят в различных регионах страны, сообщает ngnovoros.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

12 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

уничтожение клопов в люберцах отзывы

Новости Татарстана

день назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

Новости Татарстана

14 часов назад

МВД объявило в розыск казанскую блогершу Илюсу Миннегалееву

установка теплового насоса цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Горнолыжку под Казанью разнесли из-за высоких цен

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

Новости Татарстана

19 часов назад

СКР подозревает племянника Талгата Абдуллина в уклонении от уплаты налогов

Новости Татарстана

20 часов назад

Участник СВО из Мензелинска неожиданно для семьи вернулся домой
Лонгриды
12 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

9 часов назад

Массовый сбой в работе Интернета произошел в России: стали известны причины

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

13 часов назад

Фанаты массово поддержали Валиеву после дисквалификации

Новости Татарстана

13 часов назад

Михалков назвал сериал «Слово пацана» полезным для молодежи
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
6 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

13 часов назад

Организатор «Мисс Татарстан» прокомментировал критику из-за победы 14-летней

Новости Татарстана

14 часов назад

МВД объявило в розыск казанскую блогершу Илюсу Миннегалееву

Новости Татарстана

15 часов назад

В смертельном ДТП с «ГАЗом» в Татарстане погибла пассажирка Mazda
Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу
Интересное в Казани
5 дней назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу