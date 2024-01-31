Указ подписан: ветераны труда получат эту надбавку

В ходе прямой линии с президентом, житель Омской области, пенсионер и ветеран труда, высказал свой вопрос о том, почему ему были аннулированы доплаты, ранее предоставлявшиеся в качестве льготы.

Выяснилось, что решение о лишении ветеранов труда доплат было принято властями региона, основываясь на условии, при котором доход пенсионера превышает 175% от установленного прожиточного минимума. Это решение было введено в связи с нехваткой бюджетных средств в регионе и было предложено Минфином РФ. Тем не менее, президент обещал рассмотреть этот вопрос и восстановить предоставление доплат.

Президент выполнил свое обещание, и пенсионеру из Омска, Василькову, восстановили доплату к пенсии в размере 550 рублей, даже несмотря на то, что его доход превышал установленный местными законодателями лимит. Кроме того, такие же восстановления прав будут произведены для еще 98 тысяч жителей области. Аналогичные процессы восстановления прав также происходят в различных регионах страны, сообщает ngnovoros.