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Указ подписан. В квитанциях ЖКХ появится новая графа оплаты с 1 декабря 2023 года

Указ подписан. В квитанциях ЖКХ появится новая графа оплаты с 1 декабря 2023 года

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Стало известно, что содержание квитанций на оплату коммунальных услуг в ближайшее время изменится. А именно, в таблицы, указывающие количество сумм за ресурсы, будет добавлена новая строка, связанная с отоплением жилых помещений, сообщает progorod59.

В связи с тем, что во многих регионах Российской Федерации происходит процесс перехода на оплату отопления по факту, в квитанциях появится новая графа, содержащая информацию о потраченной теплоэнергии.

Такие изменения вводятся в рамках усиления контроля за начислениями на оплату отопления, а также для повышения прозрачности и информированности жителей о своих расходах на коммунальные услуги. Введение новой графы на квитанциях также облегчит процесс контроля за тем, чтобы начисления соответствовали фактическому потреблению.

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