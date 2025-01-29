Указ подписан тихо. Пенсионерам с 28-29 января зачислят на карты удержанные за 2019-2024 годы суммы

С января 2025 года в России начали действовать изменения, связанные с перерасчётом пенсий и возвратом удержанных сумм за предыдущие годы.

Это нововведение стало важным шагом к восстановлению социальной справедливости и улучшению материального положения пенсионеров, особенно тех, кто ранее столкнулся с ошибками в учёте трудового стажа.

Какие изменения ждут пенсионеров?

Увеличение пенсий за счёт перерасчёта

Теперь пенсионеры, чьи трудовые периоды ранее были учтены с ошибками или пропущены, смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. Это касается следующих категорий:

Работа на льготных условиях.

Периоды ухода за ребёнком или родственником.

Ранее не учтённые рабочие годы, которые добавлены в базу Пенсионного фонда.

Единовременные компенсации

Вместе с повышением пенсий, гражданам возвращают удержанные суммы за период с 2019 по 2024 год. Размер компенсации зависит от длительности и характера пропущенных периодов и может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

Кто имеет право на перерасчёт?

На перерасчёт пенсий могут рассчитывать:

Пенсионеры, которые оформили выплаты после 2019 года и столкнулись с ошибками в расчётах.

Граждане с пропущенными промежутками стажа, включая уход за детьми или инвалидами, а также неучтённые рабочие годы.

Те, кто подал заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или обратился в суд с требованиями пересмотра расчётов.

Как начать процесс перерасчёта?

Соберите документы: подготовьте трудовые книжки, договоры, справки о работе и другие документы, подтверждающие трудовой стаж или периоды ухода за родственниками. Подайте заявление в ПФР: направьте запрос на перерасчёт пенсии. В случае отказа попросите письменное объяснение причин. Обратитесь в суд: если добиться перерасчёта через ПФР не удалось, подайте иск в суд. Юристы или специализированные организации помогут составить заявление.

Когда начнутся выплаты?

Первые компенсации уже начали поступать пенсионерам, которые добились перерасчёта через суд в 2024 году. С января 2025 года выплаты включают:

Единовременные компенсации за прошлые периоды.

Увеличенные ежемесячные пенсионные выплаты.

Примеры успешного перерасчёта

Пенсионерка из Москвы увеличила ежемесячную пенсию на 4 000 рублей и получила 6 000 рублей единовременной компенсации.

Житель Санкт-Петербурга получил 250 000 рублей за перерасчёт, включающий 10 лет ранее неучтённого стажа.

Почему это важно?

Перерасчёт пенсий помогает восстановить социальную справедливость и предоставляет пенсионерам финансовую поддержку, которая может значительно улучшить их качество жизни. Если вы уверены, что ваши права были нарушены, не откладывайте процесс пересмотра — действуйте уже сегодня.