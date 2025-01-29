Указ подписан тихо. Пенсионерам с 28-29 января зачислят на карты удержанные за 2019-2024 годы суммы
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С января 2025 года в России начали действовать изменения, связанные с перерасчётом пенсий и возвратом удержанных сумм за предыдущие годы.
Это нововведение стало важным шагом к восстановлению социальной справедливости и улучшению материального положения пенсионеров, особенно тех, кто ранее столкнулся с ошибками в учёте трудового стажа.
Какие изменения ждут пенсионеров?
Увеличение пенсий за счёт перерасчёта
Теперь пенсионеры, чьи трудовые периоды ранее были учтены с ошибками или пропущены, смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. Это касается следующих категорий:
- Работа на льготных условиях.
- Периоды ухода за ребёнком или родственником.
- Ранее не учтённые рабочие годы, которые добавлены в базу Пенсионного фонда.
Единовременные компенсации
Вместе с повышением пенсий, гражданам возвращают удержанные суммы за период с 2019 по 2024 год. Размер компенсации зависит от длительности и характера пропущенных периодов и может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.
Кто имеет право на перерасчёт?
На перерасчёт пенсий могут рассчитывать:
- Пенсионеры, которые оформили выплаты после 2019 года и столкнулись с ошибками в расчётах.
- Граждане с пропущенными промежутками стажа, включая уход за детьми или инвалидами, а также неучтённые рабочие годы.
- Те, кто подал заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или обратился в суд с требованиями пересмотра расчётов.
Как начать процесс перерасчёта?
- Соберите документы: подготовьте трудовые книжки, договоры, справки о работе и другие документы, подтверждающие трудовой стаж или периоды ухода за родственниками.
- Подайте заявление в ПФР: направьте запрос на перерасчёт пенсии. В случае отказа попросите письменное объяснение причин.
- Обратитесь в суд: если добиться перерасчёта через ПФР не удалось, подайте иск в суд. Юристы или специализированные организации помогут составить заявление.
Когда начнутся выплаты?
Первые компенсации уже начали поступать пенсионерам, которые добились перерасчёта через суд в 2024 году. С января 2025 года выплаты включают:
- Единовременные компенсации за прошлые периоды.
- Увеличенные ежемесячные пенсионные выплаты.
Примеры успешного перерасчёта
Пенсионерка из Москвы увеличила ежемесячную пенсию на 4 000 рублей и получила 6 000 рублей единовременной компенсации.
Житель Санкт-Петербурга получил 250 000 рублей за перерасчёт, включающий 10 лет ранее неучтённого стажа.
Почему это важно?
Перерасчёт пенсий помогает восстановить социальную справедливость и предоставляет пенсионерам финансовую поддержку, которая может значительно улучшить их качество жизни. Если вы уверены, что ваши права были нарушены, не откладывайте процесс пересмотра — действуйте уже сегодня.
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