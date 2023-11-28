Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут очень неприятные изменения в 2024 году

Пожилым гражданам Российской Федерации, получающим пенсии, но все еще трудящимся на работе, рассказали, что в 2024 году их ожидают изменения установленных норм, касающихся расчитывания страховых выплат, сообщает progorodsamara.

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие изменения настанут в ближайшем будущем: в связи с тем, что предельная база в 2024 году будет увеличена до 2,2 млн рублей и более, индивидуальные пенсионные коэффициенты будут рассчитываться иначе, что в свою очередь затронет всех работающих пенсионеров.

Согласно словам эксперта, пенсионные баллы или ИПК определяют перерасчет пенсий трудоустроенным пенсионерам, который проводится каждый год в конце лета. Если предельная база меняется, в нашем случае, повышается, а зарплата остается прежней, то набирать ИПК становиться сложнее.