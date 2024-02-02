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· Ульяна Сенько

Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ждите уже в феврале

Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ждите уже в феврале

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Пожилым гражданам России объявили, что индексация пенсий на 7,5% в 2024 году - лишь первое из неожиданных изменений, которые готовятся для них, как сообщает progorod59.

Эксперт в области пенсионной сферы, Сергей Власов, подчеркнул, что пожилые граждане составляют одну из наиболее уязвимых социальных групп, и им предоставляется разнообразная поддержка, включая возрастные льготы, скидки и дополнительные выплаты.

В частности, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина No 468, все граждане России, имеющие право на получение любого вида пенсий, получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в 2021 году, без необходимости подачи заявления.

Сообщается, что данный указ все еще действует для тех, кто не получил данную выплату в 2021 году. Однако в этом году для получения этих средств нужно подать заявление в любом отделении Социального фонда России.

Отмечается, что финансирование для этой выплаты военнослужащим и представителям силовых и правоохранительных структур будет выделено из бюджетов соответствующих ведомств, а для всех остальных - из бюджета Соцфонда Российской Федерации.

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