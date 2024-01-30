Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ждите с 1 февраля

Стало известно, что в текущем году российских пенсионеров помимо индексации пенсий на 7,5% ждут и другие изменения, связанные с денежными выплатами от государства, сообщили в progorod59.

В связи с тем, что пожилые граждане и пенсионеры являются одной из самых уязвимых социальных групп, им предоставляются ежемесячные выплаты, называемые пенсиями, которые периодически подвергаются индексации, другими словами, повышению, и вместе с тем существуют выплаты и единоразовые. Например, в 2021 году все россияне, которые имели право на получение ежемесячных денежных средств от государства, социальных или страховых пенсий, получили по 10 000 рублей, не подавая заявление. Однако те, кто данные средства еще не получил, могут обратиться в любой Социальный фонд, чтобы подать заявление на получение этой выплаты.

Отмечается, что деньги для военнослужащих и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.