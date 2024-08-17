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Указ подписан: пенсионеров, чей возраст от 59 до 83 лет, ждёт приятный сюрприз с 19 августа

В ответ на возрастающую потребность в качествен...

dzen.ru

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В ответ на возрастающую потребность в качественном досуге для пожилых людей, региональные власти объявили о запуске новой программы, которая предоставит пенсионерам уникальную возможность исследовать городские достопримечательности. Под эгидой профессиональных гидов, старшее поколение сможет бесплатно участвовать в образовательных экскурсиях, открывая для себя культурное богатство своих городов.

Активность и обучение: расширение возможностей

По словам Анастасии Киреевой, известного пенсионного консультанта, данный проект призван значительно расширить существующие программы активности для пенсионеров. "Ранее наши инициативы ограничивались спортивными и культурными мероприятиями, однако сегодня мы добавляем бесплатные экскурсии, чтобы обогатить досуг наших старших граждан," - отметила Киреева.

Интерактивные экскурсии в Екатеринбурге

В частности, в Екатеринбурге планируется серия экскурсий по уникальным объектам уличного искусства. Группы до 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет будут путешествовать на расстояние около 8 километров, в ходе которых опытные гиды расскажут о каждом произведении и его историческом контексте.

Чтобы пенсионеры смогли принять участие, им необходимо пройти регистрацию в местных социальных центрах. Это шаг позволит интересующимся не только записаться на ближайшие мероприятия, но и выбрать темы, которые их особенно привлекают.

Польза и влияние на благополучие

Проект направлен на стимуляцию активного и здорового образа жизни среди пожилых, способствуя не только физическому, но и психологическому благополучию. "Эти экскурсии не только разнообразят ежедневную рутину, но и предоставят новые знания и впечатления, что крайне важно для поддержания активности ума," - подчеркивает Киреева.

Инициатива по бесплатным культурным экскурсиям для пожилых людей уже вызвала интерес среди общественности и обещает стать значимым шагом в улучшении качества жизни старшего поколения, демонстрируя заботу и поддержку со стороны государства.

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